UPL Salarii

Salariul de la UPL variază de la $11,285 în compensație totală pe an pentru un Inginer Chimist la nivelul inferior până la $106,465 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la UPL. Ultima actualizare: 11/16/2025

Inginer Chimist
$11.3K
Tehnolog Informații (IT)
$19.7K
Manager de Produs
$106K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la UPL este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $106,465. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la UPL este $19,661.

