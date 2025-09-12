UPL Salarii

Salariul de la UPL variază de la $11,285 în compensație totală pe an pentru un Inginer Chimist la nivelul inferior până la $106,465 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la UPL . Ultima actualizare: 11/16/2025