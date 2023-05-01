Uphold Salarii

Salariul de la Uphold variază de la $64,675 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $490,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Uphold . Ultima actualizare: 11/16/2025