Director de Companii
Uphold
Uphold Salarii

Salariul de la Uphold variază de la $64,675 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $490,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Uphold. Ultima actualizare: 11/16/2025

Specialist în Știința Datelor
$151K
Resurse Umane
$64.7K
Inginer Software
$109K

Manager Inginerie Software
$490K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Uphold este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $490,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Uphold este $130,090.

