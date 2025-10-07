Director de Companii
Inginer Software Backend Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Backend in Canada la Upgrade totalizează CA$178K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Upgrade. Ultima actualizare: 10/7/2025

Pachetul Median
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total pe an
CA$178K
Nivel
Senior
Salariu de bază
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Upgrade?

CA$225K

Ultimele trimiteri de salarii
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Upgrade, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Upgrade, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Backend la Upgrade in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$327,271. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Upgrade pentru rolul de Inginer Software Backend in Canada este CA$177,673.

