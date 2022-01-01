Director de Companii
upGrad
upGrad Salarii

Salariul de la upGrad variază de la $11,000 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $53,752 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la upGrad. Ultima actualizare: 11/16/2025

Manager de Produs
Median $21.6K
Marketing
Median $27.3K
Inginer Software
Median $53.8K

Vânzări
Median $11K
Specialist în Știința Datelor
Median $22.6K
Dezvoltare Afaceri
$11.8K
Designer de Produs
$14.3K
Manager de Program
$45.5K
Manager Inginerie Software
$49.8K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la upGrad este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $53,752. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la upGrad este $22,635.

