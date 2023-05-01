Director de Companii
Upflow Salarii

Salariul de la Upflow variază de la $60,480 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $215,324 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Upflow. Ultima actualizare: 11/16/2025

Analist de Date
$103K
Manager de Produs
$96.7K
Vânzări
$67.7K

Inginer Software
$60.5K
Manager Inginerie Software
$215K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Upflow este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $215,324. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Upflow este $96,664.

