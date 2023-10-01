Director de Companii
University of Saskatchewan
University of Saskatchewan Salarii

Salariul de la University of Saskatchewan variază de la $33,392 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $350,940 pentru un Medic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la University of Saskatchewan. Ultima actualizare: 9/12/2025

$160K

Inginer Software
Median $49.7K
Data Scientist
$33.4K
Medic
$351K

Manager de Proiect
$108K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la University of Saskatchewan este Medic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $350,940. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la University of Saskatchewan este $79,025.

