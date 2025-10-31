Director de Companii
University of Michigan
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Cercetător UX

  • Toate salariile Cercetător UX

University of Michigan Cercetător UX Salarii

Compensația totală medie pentru Cercetător UX in United States la University of Michigan variază de la $57.4K la $83.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la University of Michigan. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

$65.1K - $75.6K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$57.4K$65.1K$75.6K$83.3K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Cercetător UX contribuțiis la University of Michigan pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la University of Michigan?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Cercetător UX oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Cercetător UX la University of Michigan in United States ajunge la o compensație totală anuală de $83,300. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la University of Michigan pentru rolul de Cercetător UX in United States este $57,400.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru University of Michigan

Companii Similare

  • Amazon
  • Lyft
  • Snap
  • Spotify
  • SoFi
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse