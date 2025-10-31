Director de Companii
University of Michigan
Pachetul median de compensație pentru Tehnolog Informații (IT) la University of Michigan totalizează $64.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la University of Michigan. Ultima actualizare: 10/31/2025

Pachetul Median
University of Michigan
Information Technologist (IT)
Ann Arbor, MI
Total pe an
$64.3K
Nivel
hidden
Salariu de bază
$59.2K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5.1K
Ani în companie
5-10 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la University of Michigan?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tehnolog Informații (IT) la University of Michigan ajunge la o compensație totală anuală de $138,080. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la University of Michigan pentru rolul de Tehnolog Informații (IT) este $59,202.

