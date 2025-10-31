Director de Companii
University of Melbourne
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

University of Melbourne Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Australia la University of Melbourne totalizează A$102K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la University of Melbourne. Ultima actualizare: 10/31/2025

Pachetul Median
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Total pe an
A$102K
Nivel
A
Salariu de bază
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la University of Melbourne?
Ultimele trimiteri de salarii
Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Funcții incluse

Cercetător Științific

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la University of Melbourne in Australia ajunge la o compensație totală anuală de A$148,452. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la University of Melbourne pentru rolul de Inginer Software in Australia este A$102,197.

Alte Resurse