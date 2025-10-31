Director de Companii
University of Melbourne
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Asistent Administrativ

  • Toate salariile Asistent Administrativ

University of Melbourne Asistent Administrativ Salarii

Compensația totală medie pentru Asistent Administrativ in Australia la University of Melbourne variază de la A$82.2K la A$119K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la University of Melbourne. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie

A$93.2K - A$108K
Australia
Interval Comun
Interval Posibil
A$82.2KA$93.2KA$108KA$119K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Asistent Administrativ contribuțiis la University of Melbourne pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+A$89.6K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.9K
Datadog logo
+A$54K
Verily logo
+A$34K
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la University of Melbourne?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Asistent Administrativ oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Asistent Administrativ la University of Melbourne in Australia ajunge la o compensație totală anuală de A$119,243. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la University of Melbourne pentru rolul de Asistent Administrativ in Australia este A$82,168.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru University of Melbourne

Companii Similare

  • Airbnb
  • Intuit
  • Pinterest
  • Dropbox
  • LinkedIn
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse