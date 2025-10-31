University of Maryland Manager de Program Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Program in United States la University of Maryland variază de la $183K la $256K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la University of Maryland. Ultima actualizare: 10/31/2025

Compensația Totală Medie $198K - $230K United States Interval Comun Interval Posibil $183K $198K $230K $256K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Program contribuțiis la University of Maryland pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la University of Maryland ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Manager de Program oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.