University of Florida
University of Florida Tehnolog Informații (IT) Salarii

Pachetul median de compensație pentru Tehnolog Informații (IT) la University of Florida totalizează $93K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la University of Florida. Ultima actualizare: 10/31/2025

Pachetul Median
University of Florida
System Admin/Programmer IV
Gainesville, FL
Total pe an
$93K
Nivel
4
Salariu de bază
$93K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
5 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la University of Florida?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Tehnolog Informații (IT) la University of Florida ajunge la o compensație totală anuală de $117,627. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la University of Florida pentru rolul de Tehnolog Informații (IT) este $93,000.

