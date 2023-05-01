Univeris Salarii

Director de Companii
Univeris
Salariul de la Univeris variază de la $64,457 în compensație totală pe an pentru un Analist Securitate Cibernetică la nivelul inferior până la $123,804 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Univeris. Ultima actualizare: 9/14/2025

$160K

Manager Inginerie Software
Median $124K
Inginer Software
Median $97.7K
Analist Securitate Cibernetică
$64.5K

Arhitect de Soluții
$122K
Întrebări frecvente

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در Univeris، Manager Inginerie Software با کل دستمزد سالانه $123,804 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Univeris برابر $110,031 است.

