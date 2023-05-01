Director de Companii
United Talent Agency
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

United Talent Agency Salarii

Salariul de la United Talent Agency variază de la $50,170 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $233,825 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la United Talent Agency. Ultima actualizare: 9/21/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $135K
Asistent Administrativ
$50.2K
Marketing
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager de Produs
$221K
Manager Program Tehnic
$234K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la United Talent Agency este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $233,825. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la United Talent Agency este $135,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru United Talent Agency

Companii Similare

  • Dropbox
  • SoFi
  • Uber
  • Databricks
  • Coinbase
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse