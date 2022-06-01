Director de Companii
United Rentals
United Rentals Salarii

Salariul de la United Rentals variază de la $60,695 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $84,575 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la United Rentals. Ultima actualizare: 9/21/2025

$160K

Data Scientist
$84.6K
Vânzări
$62K
Inginer Software
$60.7K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la United Rentals este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $84,575. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la United Rentals este $62,036.

