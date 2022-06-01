United Rentals Salarii

Salariul de la United Rentals variază de la $60,695 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $84,575 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la United Rentals . Ultima actualizare: 9/21/2025