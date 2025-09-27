Director de Companii
United Nations
  • Manager Data Science

  • Toate salariile Manager Data Science

United Nations Manager Data Science Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Data Science in United States la United Nations variază de la $131K la $179K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la United Nations. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

$140K - $169K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$131K$140K$169K$179K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Care sunt nivelurile de carieră la United Nations?

The highest paying salary package reported for a Manager Data Science at United Nations in United States sits at a yearly total compensation of $178,640. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Nations for the Manager Data Science role in United States is $130,900.

