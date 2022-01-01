Director de Companii
United Nations Salarii

Salariul de la United Nations variază de la $28,858 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $167,151 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la United Nations. Ultima actualizare: 9/13/2025

$160K

Inginer Software
Median $167K
Asistent Administrativ
$106K
Manager Operațiuni de Afaceri
$33.7K

Analist de Afaceri
$109K
Manager Data Science
$155K
Tehnolog Informațional (IT)
$95.3K
Designer de Produs
$33.4K
Manager de Produs
$90.9K
Manager de Program
$75.3K
Manager de Proiect
$28.9K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at United Nations is Inginer Software with a yearly total compensation of $167,151. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Nations is $93,094.

