Director de Companii
United Nations Development Programme
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager Program Tehnic

  • Toate salariile Manager Program Tehnic

United Nations Development Programme Manager Program Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Program Tehnic in Pakistan la United Nations Development Programme variază de la PKR 5.09M la PKR 7.27M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la United Nations Development Programme. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Interval Comun
Interval Posibil
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager Program Tehnic contribuțiis la United Nations Development Programme pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

PKR 44.94M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de PKR 8.43M+ (uneori PKR 84.26M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la United Nations Development Programme?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager Program Tehnic oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la United Nations Development Programme in Pakistan ajunge la o compensație totală anuală de PKR 7,265,022. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la United Nations Development Programme pentru rolul de Manager Program Tehnic in Pakistan este PKR 5,091,725.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru United Nations Development Programme

Companii Similare

  • Spotify
  • Square
  • Intuit
  • Apple
  • DoorDash
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse