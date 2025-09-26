Director de Companii
United Internet
Pachetul median de compensație pentru Manager de Proiect in Germany la United Internet totalizează €83.4K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la United Internet. Ultima actualizare: 9/26/2025

Project Manager
Me, BW, Germany
Total pe an
€83.4K
Nivel
-
Salariu de bază
€83.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
15 Ani
The highest paying salary package reported for a Manager de Proiect at United Internet in Germany sits at a yearly total compensation of €112,942. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Internet for the Manager de Proiect role in Germany is €56,483.

Alte Resurse