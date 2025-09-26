Director de Companii
United Internet
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Program

  • Toate salariile Manager de Program

United Internet Manager de Program Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Program in Germany la United Internet variază de la €92.5K la €129K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la United Internet. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

€100K - €121K
Germany
Interval Comun
Interval Posibil
€92.5K€100K€121K€129K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Program contribuțiis la United Internet pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

€143K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de €26.8K+ (uneori €268K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la United Internet?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Program oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Manager de Program at United Internet in Germany sits at a yearly total compensation of €129,265. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Internet for the Manager de Program role in Germany is €92,491.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru United Internet

Companii Similare

  • Snap
  • Facebook
  • Uber
  • Tesla
  • Lyft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse