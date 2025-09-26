Director de Companii
United Internet
  • Salarii
  • Information Technologist (IT)

  • Toate salariile Information Technologist (IT)

United Internet Information Technologist (IT) Salarii

Pachetul median de compensație pentru Information Technologist (IT) la United Internet totalizează €77.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la United Internet. Ultima actualizare: 9/26/2025

Pachetul Median
company icon
United Internet
Cyber Security Engineer
Karlsruhe, BW, Germany
Total pe an
€77.5K
Nivel
-
Salariu de bază
€77.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la United Internet?

€143K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un jobFamilies.Information Technologist (IT) la United Internet ajunge la o compensație totală anuală de €112,490. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la United Internet pentru rolul de jobFamilies.Information Technologist (IT) este €77,508.

Alte Resurse