Director de Companii
United Internet
United Internet Servicii Clienți Salarii

Compensația totală medie pentru Servicii Clienți in France la United Internet variază de la €27.6K la €38.7K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la United Internet. Ultima actualizare: 9/26/2025

Compensația Totală Medie

€29.9K - €34.8K
France
Interval Comun
Interval Posibil
€27.6K€29.9K€34.8K€38.7K
Interval Comun
Interval Posibil

€143K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Servicii Clienți la United Internet in France ajunge la o compensație totală anuală de €38,659. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la United Internet pentru rolul de Servicii Clienți in France este €27,614.

