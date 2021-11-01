Director de Companii
Unilog
Unilog Salarii

Salariul de la Unilog variază de la $18,165 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $51,740 pentru un Servicii Clienți la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Unilog. Ultima actualizare: 9/21/2025

$160K

Servicii Clienți
$51.7K
Manager de Produs
$26.7K
Inginer Software
$18.2K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Unilog este Servicii Clienți at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $51,740. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Unilog este $26,704.

