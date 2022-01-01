Unigroup Salarii

Salariul de la Unigroup variază de la $59,706 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $91,242 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Unigroup . Ultima actualizare: 10/16/2025