Director de Companii
Unigroup
Unigroup Salarii

Salariul de la Unigroup variază de la $59,706 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $91,242 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Unigroup. Ultima actualizare: 10/16/2025

Inginer Software
Median $85K
Analist de Date
$59.7K
Data Scientist
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Resurse Umane
$91.2K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Unigroup este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $91,242. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Unigroup este $82,700.

