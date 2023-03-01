Unify Consulting Salarii

Salariul de la Unify Consulting variază de la $145,725 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $221,100 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Unify Consulting . Ultima actualizare: 10/16/2025