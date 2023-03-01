Unify Consulting Salarii

Director de Companii
Salariul de la Unify Consulting variază de la $145,725 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Marketing la nivelul inferior până la $221,100 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Unify Consulting. Ultima actualizare: 10/16/2025

Inginer Software
Median $150K
Data Scientist
Median $180K
Consultant în Management
Median $170K

Analist de Afaceri
$151K
Dezvoltare Afaceri
$153K
Operațiuni Marketing
$146K
Designer de Produs
$172K
Arhitect de Soluții
$221K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Unify Consulting este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $221,100. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Unify Consulting este $161,500.

