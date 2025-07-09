Director de Companii
Uni Cards
Uni Cards Salarii

Salariul de la Uni Cards variază de la $28,550 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $67,993 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Uni Cards. Ultima actualizare: 9/21/2025

$160K

Inginer Software
Median $68K

Inginer Software Backend

Manager de Produs
Median $61.5K
Manager Data Science
$49.1K

Designer de Produs
$28.6K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Uni Cards is Inginer Software with a yearly total compensation of $67,993. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Uni Cards is $55,268.

