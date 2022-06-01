UNFI Salarii

Salariul de la UNFI variază de la $91,540 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $181,300 pentru un Analist de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la UNFI . Ultima actualizare: 9/21/2025