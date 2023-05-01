Director de Companii
Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Salarii

Salariul de la Underdog Fantasy variază de la $145,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $215,912 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Underdog Fantasy. Ultima actualizare: 10/12/2025

$160K

Inginer Software
Median $145K
Designer de Produs
Median $216K

Designer UX

Recrutor
Median $183K

Manager de Produs
$166K
Manager Inginerie Software
$169K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Underdog Fantasy, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Underdog Fantasy este Designer de Produs cu o compensație totală anuală de $215,912. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Underdog Fantasy este $169,150.

