Unacademy Salarii

Salariul de la Unacademy variază de la $7,437 în compensație totală pe an pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul inferior până la $108,771 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Unacademy. Ultima actualizare: 10/12/2025

$160K

Inginer Software
Median $31.3K

Inginer Software Backend

Manager de Produs
Median $28.8K
Contabil
$101K

Analist de Afaceri
$29.9K
Dezvoltare Afaceri
$7.4K
Analist de Date
$30.1K
Data Scientist
$42.6K
Resurse Umane
$63.9K
Marketing
$48.4K
Designer de Produs
$21.6K
Manager de Program
$26.2K
Vânzări
Median $8.1K
Manager Inginerie Software
Median $109K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Unacademy, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Unacademy is Manager Inginerie Software with a yearly total compensation of $108,771. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Unacademy is $30,102.

