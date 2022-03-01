Director de Companii
umlaut
umlaut Salarii

Salariul de la umlaut variază de la $43,418 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $98,505 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la umlaut. Ultima actualizare: 9/21/2025

$160K

Designer Industrial
$53.7K
Tehnolog Informațional (IT)
$53.2K
Inginer Software
$43.4K

Manager Program Tehnic
$98.5K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la umlaut este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $98,505. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la umlaut este $53,452.

