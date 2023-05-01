Director de Companii
Ultima Genomics
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Ultima Genomics Salarii

Salariul de la Ultima Genomics variază de la $110,445 în compensație totală pe an pentru un Inginer Mecanic la nivelul inferior până la $195,975 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ultima Genomics. Ultima actualizare: 9/21/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Biomedical
$189K
Inginer Hardware
$152K
Inginer Mecanic
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Inginer Software
$196K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ultima Genomics este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $195,975. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ultima Genomics este $170,643.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Ultima Genomics

Companii Similare

  • Pinterest
  • Lyft
  • PayPal
  • Stripe
  • Microsoft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse