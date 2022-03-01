Director de Companii
Ulta Beauty
Ulta Beauty Salarii

Salariul de la Ulta Beauty variază de la $120,146 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $172,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ulta Beauty. Ultima actualizare: 9/21/2025

$160K

Inginer Software
Median $172K
Data Scientist
$120K
Designer de Produs
$126K

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Ulta Beauty is Inginer Software with a yearly total compensation of $172,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ulta Beauty is $125,625.

