Director de Companii
Ula
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Ula Salarii

Salariul de la Ula variază de la $27,118 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $57,128 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ula. Ultima actualizare: 9/21/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Designer de Produs
$27.1K
Manager de Produs
$57.1K
Manager de Proiect
$35.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Inginer Software
$49.1K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Ula에서 보고된 최고 급여 직무는 Manager de Produs at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $57,128입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Ula에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $42,171입니다.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Ula

Companii Similare

  • Intuit
  • Tesla
  • Google
  • Roblox
  • Lyft
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse