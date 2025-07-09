Director de Companii
Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Salarii

Salariul de la Ujjivan Small Finance Bank variază de la $5,284 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Servicii Clienți la nivelul inferior până la $49,563 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ujjivan Small Finance Bank. Ultima actualizare: 9/21/2025

$160K

Operațiuni Servicii Clienți
$5.3K
Marketing
$17.1K
Arhitect de Soluții
$49.6K

Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Ujjivan Small Finance Bank is Arhitect de Soluții at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $49,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ujjivan Small Finance Bank is $17,134.

