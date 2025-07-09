Ujjivan Small Finance Bank Salarii

Salariul de la Ujjivan Small Finance Bank variază de la $5,284 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Servicii Clienți la nivelul inferior până la $49,563 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ujjivan Small Finance Bank . Ultima actualizare: 9/21/2025