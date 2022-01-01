Udemy Salarii

Director de Companii
Salariul de la Udemy variază de la $48,676 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $382,500 pentru un Administrator Proprietăți la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Udemy. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Inginer Software
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
L3 $165K
L4 $237K
Marketing
Median $166K

Designer de Produs
Median $165K
Recrutor
Median $115K
Manager Inginerie Software
Median $117K
Manager Operațiuni de Afaceri
$135K
Analist de Afaceri
$255K
Servicii Clienți
$275K
Manager Data Science
$72.1K
Operațiuni Marketing
$139K
Manager de Produs
$48.7K
Manager de Program
$117K
Manager de Proiect
$172K
Administrator Proprietăți
$383K
Vânzări
$122K
Arhitect de Soluții
$218K
Manager Program Tehnic
$147K
Capitalist de Risc
$291K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Udemy is Administrator Proprietăți at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $382,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Udemy is $165,334.

Alte Resurse