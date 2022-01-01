Udaan Salarii

Salariul de la Udaan variază de la $3,482 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $118,850 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Udaan . Ultima actualizare: 9/12/2025