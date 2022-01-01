Director de Companii
Udaan
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Udaan Salarii

Salariul de la Udaan variază de la $3,482 în compensație totală pe an pentru un Contabil la nivelul inferior până la $118,850 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Udaan. Ultima actualizare: 9/12/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
Median $60K
Manager Inginerie Software
Median $75.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager de Produs
Median $85.4K
Contabil
$3.5K
Analist de Afaceri
$27.9K
Dezvoltare Afaceri
$119K
Analist de Date
$17.4K
Designer de Modă
$10.7K
Analist Financiar
$38.8K
Resurse Umane
$33.6K
Juridic
$34.7K
Marketing
$59.6K
Designer de Produs
$36.4K
Manager de Program
$58.9K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Udaan, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

በUdaan ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level ነው የ$118,850 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በUdaan የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $38,861 ነው።

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Udaan

Companii Similare

  • Razorpay
  • MRI Software
  • Cashfree
  • Hexaware Technologies
  • Revature
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse