Ubisoft Salarii

Salariul de la Ubisoft variază de la $20,193 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $178,500 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ubisoft. Ultima actualizare: 9/20/2025

$160K

Inginer Software
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Dezvoltator Web

Inginer Software Jocuri Video

Cercetător Științific

Manager de Produs
Median $108K
Manager Inginerie Software
Median $116K

Analist de Date
Median $48.8K
Data Scientist
Median $70K
Manager de Proiect
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Arhitect de Soluții
Median $119K
Analist de Afaceri
$20.2K
Designer Grafic
$58.8K
Tehnolog Informațional (IT)
$79.9K
Operațiuni Marketing
$50.5K
Designer de Produs
$126K
Manager Design de Produs
$164K
Manager Program Tehnic
$179K
Cercetător UX
$81.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ubisoft este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $178,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ubisoft este $81,405.

