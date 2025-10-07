Director de Companii
Twitter
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Inginer Software Nivel

Senior SWE

Nivele la Twitter

Compară Nivele
  1. Software Engineer (SWE)
  2. SWE II
  3. Senior SWE
    4. Arată 4 Mai Multe Nivele
Media Anual Compensația Totală
$296,125
Salariul de Bază
$175,500
Opțiuni de Acțiuni ()
$91,000
Bonus
$29,625

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele Înregistrări de Salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Twitter

Companii Similare

  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • LinkedIn
  • Uber
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse