Twilio Salarii

Salariul de la Twilio variază de la $25,870 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $623,924 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Twilio. Ultima actualizare: 10/18/2025

Inginer Software
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Inginer Software Producție

Manager de Produs
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Manager Inginerie Software
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Vânzări
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Executiv Cont

Designer de Produs
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

Designer UX

Recrutor
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Marketing
L3 $145K
L4 $241K
Analist de Date
Median $142K
Inginer de Vânzări
Median $256K
Data Scientist
Median $303K
Analist Financiar
Median $170K
Manager Design de Produs
Median $225K
Manager de Program
Median $189K
Analist de Afaceri
Median $150K
Servicii Clienți
Median $96K
Manager de Proiect
Median $248K
Contabil
$103K

Technical Accountant

Asistent Administrativ
$175K
Operațiuni de Afaceri
$272K
Manager Operațiuni de Afaceri
$304K
Dezvoltare Afaceri
$246K
Șef de Cabinet
$195K
Operațiuni Servicii Clienți
$220K
Succes Client
$75.3K
Manager Data Science
$89.1K
Resurse Umane
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Juridic
$151K
Operațiuni Marketing
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Arhitect de Soluții
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Manager Program Tehnic
$179K
Redactor Tehnic
$238K
Cercetător UX
$126K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Twilio, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Twilio, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Twilio, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Twilio este Inginer Software at the IC6 level cu o compensație totală anuală de $623,924. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Twilio este $220,710.

