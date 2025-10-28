Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in Germany la trivago totalizează €57.8K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la trivago. Ultima actualizare: 10/28/2025

Pachetul Median
company icon
trivago
Product Manager
Dusseldorf, NW, Germany
Total pe an
€57.8K
Nivel
Product Manager
Salariu de bază
€57.8K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
3 Ani
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la trivago in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €83,902. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la trivago pentru rolul de Manager de Produs in Germany este €57,767.

