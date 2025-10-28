Director de Companii
trivago
trivago Analist de Date Salarii

Pachetul median de compensație pentru Analist de Date in Germany la trivago totalizează €63.2K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la trivago. Ultima actualizare: 10/28/2025

Pachetul Median
company icon
trivago
Data Analyst
Dusseldorf, NW, Germany
Total pe an
€63.2K
Nivel
L2
Salariu de bază
€63.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la trivago?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Ultimele trimiteri de salarii
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la trivago in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €65,720. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la trivago pentru rolul de Analist de Date in Germany este €54,181.

Alte Resurse