Trip.com
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Trip.com Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in China la Trip.com totalizează CN¥399K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Trip.com. Ultima actualizare: 10/28/2025

Pachetul Median
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Total pe an
CN¥399K
Nivel
hidden
Salariu de bază
CN¥319K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥79.9K
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
2-4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Trip.com?
Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Trip.com in China ajunge la o compensație totală anuală de CN¥905,465. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Trip.com pentru rolul de Inginer Software in China este CN¥372,331.

