Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in China la Trip.com totalizează CN¥758K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Trip.com. Ultima actualizare: 10/28/2025

Pachetul Median
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Total pe an
CN¥758K
Nivel
L5
Salariu de bază
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bonus
CN¥121K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Trip.com?
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Trip.com in China ajunge la o compensație totală anuală de CN¥1,175,529. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Trip.com pentru rolul de Manager de Produs in China este CN¥541,157.

