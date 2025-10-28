Director de Companii
Compensația totală medie pentru Specialist în Știința Datelor in China la Trip.com variază de la CN¥869K la CN¥1.27M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Trip.com. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

CN¥997K - CN¥1.14M
China
Interval Comun
Interval Posibil
CN¥869KCN¥997KCN¥1.14MCN¥1.27M
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+CN¥417K
Robinhood logo
+CN¥641K
Stripe logo
+CN¥144K
Datadog logo
+CN¥252K
Verily logo
+CN¥158K
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Trip.com in China ajunge la o compensație totală anuală de CN¥1,265,557. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Trip.com pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in China este CN¥868,730.

