Compensația totală medie pentru Analist de Afaceri in Netherlands la Trip.com variază de la €54.9K la €78.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Trip.com. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

€62.2K - €70.8K
Netherlands
Interval Comun
Interval Posibil
€54.9K€62.2K€70.8K€78.1K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Trip.com in Netherlands ajunge la o compensație totală anuală de €78,061. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Trip.com pentru rolul de Analist de Afaceri in Netherlands este €54,908.

Alte Resurse