Compensația pentru Inginer Software in United States la TripAdvisor variază de la $133K pe year pentru SE1 la $321K pe year pentru PSE1. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $251K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la TripAdvisor. Ultima actualizare: 10/28/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La TripAdvisor, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)
