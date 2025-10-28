Director de Companii
TripAdvisor
  • Salarii
  • Analist de Date

  • Toate salariile Analist de Date

TripAdvisor Analist de Date Salarii

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la TripAdvisor. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

£80K - £94.3K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£74.7K£80K£94.3K£104K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La TripAdvisor, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la TripAdvisor in United Kingdom ajunge la o compensație totală anuală de £104,054. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la TripAdvisor pentru rolul de Analist de Date in United Kingdom este £74,705.

