Compensația pentru Operațiuni de Afaceri in United States la TripAdvisor totalizează €54.6K pe year pentru SE2. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la TripAdvisor. Ultima actualizare: 10/28/2025

Compensația Totală Medie

€44.7K - €54.1K
Spain
Interval Comun
Interval Posibil
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La TripAdvisor, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni de Afaceri la TripAdvisor in United States ajunge la o compensație totală anuală de €57,614. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la TripAdvisor pentru rolul de Operațiuni de Afaceri in United States este €41,224.

Alte Resurse