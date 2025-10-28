Compensația pentru Operațiuni de Afaceri in United States la TripAdvisor totalizează €54.6K pe year pentru SE2. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la TripAdvisor. Ultima actualizare: 10/28/2025
Compensația Totală Medie
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La TripAdvisor, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)
25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)