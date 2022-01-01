TripActions Salarii

Salariul de la TripActions variază de la $74,990 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $227,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la TripActions . Ultima actualizare: 9/13/2025