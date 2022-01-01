TripActions Salarii

Director de Companii
Salariul de la TripActions variază de la $74,990 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $227,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la TripActions. Ultima actualizare: 9/13/2025

$160K

Analist de Date
$84.9K
Data Scientist
Median $75K
Analist Financiar
$116K

Designer de Produs
$108K
Manager de Produs
Median $227K
Manager de Proiect
$129K
Vânzări
$84.6K
Inginer Software
Median $220K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

بالاترین نقش پردرآمد گزارش شده در TripActions، Manager de Produs با کل دستمزد سالانه $227,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در TripActions برابر $111,712 است.

