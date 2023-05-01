Director de Companii
Treasury Prime
Treasury Prime Salarii

Salariul de la Treasury Prime variază de la $149,243 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $223,151 pentru un Succes Client la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Treasury Prime. Ultima actualizare: 10/27/2025

Inginer Software
Median $170K

Inginer Software Backend

Succes Client
$223K
Manager de Produs
$149K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Treasury Prime este Succes Client at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $223,151. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Treasury Prime este $170,000.

